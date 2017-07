Stuttgart (red) - Die Arbeiten im Bahnhof Stuttgart-Feuerbach gehen weiter. Dort wird im Zusammenhang mit dem Projekt Stuttgart 21 die Bahnstrecke zum neuen Hauptbahnhof hergestellt und vor Ort an die bestehenden Gleise angebunden. Im Bereich der ehemaligen stadtauswärts führenden S-Bahn-Gleise werden am Samstag, 15. Juli, tagsüber zwei Hilfsbrücken ausgebaut. Unter diesen wurden sowohl der Abschnitt einer Rettungszufahrt zum Tunnel Feuerbach als auch ein Abschnitt einer neuen Personenunterführung fertig gestellt. Im Bereich des bestehenden Pragtunnels werden am gesamten Wochenende in Tag- und Nachtarbeit zwischen den beiden Gleisen der