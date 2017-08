Stuttgart (red) - Wegen Bauarbeiten für den zusätzlichen Verflechtungsstreifen der A 8 in Richtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost kommt es ab heute bis Mittwoch, 16. August, jeweils von 20 bis 6 Uhr zu einer geänderten Verkehrsführung. In Richtung Karlsruhe stehen während dieser Zeit zwei von drei Fahrstreifen zur Verfügung, in Richtung München sind drei von vier Fahrstreifen befahrbar. Anschließend ist der Autobahnabschnitt in Richtung Karlsruhe wieder auf drei Spuren befahrbar. In Richtung München werden die zwei Fahrstreifen von Karlsruhe kommend zwischen der Anschlussstelle