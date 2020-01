StuttgartDie Nachricht findet sich in einer Pressemitteilung des Landesmuseums Württemberg über die Besucherzahlen des gerade vergangenen Jahres versteckt. Dort steht nicht nur, dass es 2019 exakt 201 578 Besucher ins Alte Schloss zog, was in einem Jahr ohne neue Sonderausstellung als hoch bewertet wird. Es ist auch verzeichnet, dass sich die aktuellen Bauarbeiten „noch bis voraussichtlich 2021 hinziehen“ werden. Das ist länger als geplant. Umbaus der sogenannten Dürnitz, wie im Mittelalter eine beheizbare Halle hieß, kündigten die Museumsmacher im Mai 2019 noch an, dass der Bau im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein sollte. Am 24. Oktober sollte