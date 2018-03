Stuttgart (dpa) - Der neue Bahn-Chef Rüdiger Grube will am umstrittenen Bauprojekt Stuttgart 21 festhalten. Die Anbindung an die Strecke Paris-Bratislava biete der Region einen großen Mehrwert, erklärte er gestern. „Stuttgart wird nie die Stadt mit dem weltweit größten Hafen oder Flughafen.“ Er kenne die politische Diskussion, sei aber zuversichtlich, in Kürze mit den Kostenstrukturen an die Öffentlichkeit zu gehen und grünes Licht aus der Bevölkerung zu bekommen. Dazu soll den Menschen in der Region das Projekt auch besser vermittelt werden. „Geben sie uns acht Wochen, dann werden wir ihnen einen ‚Mister Stuttgart 21‘ vorstellen -