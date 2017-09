Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Kritik an den Entschädigungen für anhaltende Verspätungen im Regionalverkehr im Südwesten bessert die Bahn nach: Das Angebot soll ab sofort auch für die Kunden gelten, die alternativ den Fernverkehr nutzen können. Das teilte die Bahn am Donnerstag mit.

Betroffen sind unter anderem die Linien der Franken-, Rems- und Filstalbahn. Auf ihnen war es immer wieder zu Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Das führte zu Protesten von Pendlern. Die Bahn bot Jahreskarteninhabern daraufhin die Erstattung eines Monatsbeitrags an.

Innerhalb weniger Tage seien Tausende Anträge auf Erstattung eingegangen, heißt es bei der Bahn. Wie der Chef der DB Regio Baden-Württemberg, David Weltzien sagte, sei in einigen Fällen falsch entschieden worden. Daher werde die Aktion nun ausgeweitet. Zudem sollen alle bisher abgelehnten Anträge noch einmal geprüft werden.