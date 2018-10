Anzeige

Stuttgart/Freiberg (dpa/lsw)Der Chef der Bäckereikette Lang sieht keine Zukunft für sein Unternehmen. «Ich gehe davon aus, dass wir alle Filialen und die Produktionsstätte schließen müssen», sagte Geschäftsführer Ilyas Kaya am Mittwoch. 200 Mitarbeitern droht damit die Kündigung.

Die vor allem in Stuttgart aktive Bäckereikette hatte am Dienstag erneut Insolvenz angemeldet. Der Gerichtssprecher des Ludwigsburger Amtsgerichtes bestätigte am Mittwoch, dass am Dienstag drei einzelne Insolvenzanträge für die «Bäckerei Lang Produktionsgesellschaft mbH», für die «Bäcker Lang GmbH» und für die «Café Lang GmbH» eingingen. Zuvor hatten die «Stuttgarter Nachrichten» und die «Stuttgarter Zeitung» darüber berichtet.

Nach Angaben der Zeitungen bekamen die Mitarbeiter ihr Gehalt seit August nur zu einem geringen Teil ausgezahlt. Schon am Freitag voriger Woche hätten die rund 50 Beschäftigten des Produktionsbetriebs in Freiberg am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) die Arbeit niedergelegt. Insgesamt arbeiteten für Lang dem Bericht zufolge zuletzt 180 Mitarbeiter.

Die Bäckereikette hatte vor rund dreieinhalb Jahren schon einmal Insolvenz angemeldet. Laut dem damaligen Insolvenzverwalter machte der Kette die wachsende Konkurrenz von Backwaren in der Lebensmittelbranche und Backstationen bei Discountern zu schaffen. Für ein aktuelles Statement war der vorläufige Insolvenzverwalter zunächst nicht zu erreichen.