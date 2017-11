Anzeige

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart kann im kommenden Heimspiel gegen Borussia Dortmund wieder auf den Einsatz von Ex-Nationalspieler Holger Badstuber hoffen. Der Innenverteidiger absolvierte am Freitag erstmals wieder weite Teile des Mannschaftstrainings. Das teilte ein Vereinssprecher mit. Badstuber musste wegen Oberschenkelproblemen zuletzt zweimal in der Fußball-Bundesliga pausieren. Die Verletzung hatte sich der 28-Jährige beim 3:1 im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern zugezogen. Das Spiel gegen Dortmund wird am kommenden Freitag um 20.30 Uhr angepfiffen.