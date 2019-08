Stuttgart-Bad Cannstatt (pol)Ein tragisches Unglück hat sich vergangene Woche auf einem Parkplatz am Cannstatter Wasen ereignet. Ein Zeuge alarmierte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr die Polizei, nachdem er auf einem Parkplatz an der Mercedesstraße zwei Personen reglos in einem Auto sitzen sah. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst öffneten Polizeibeamte das Fahrzeug und bargen die zwei verstorbenen Männer im Alter von 21 und 22 Jahren. Nach vorläufigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei den Verstorbenen um zwei belgische Touristen, die vermutlich am Donnerstagabend (22.08.2019) oder Freitag (23.08.2019) den Parkplatz aufsuchten, um dort im Auto zu nächtigen. Durch einen leckgeschlagenen Benzinkanister im Kofferraum trat laut Polizei Kraftstoff aus, der sich im Innenraum des verschlossenen Wagens verflüchtigte. Durch die hohe toxische Konzentration in der Atemluft erlitten beide Männer Vergiftungen, an denen sie im Schlaf verstarben. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen nicht vor.