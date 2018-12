Anzeige

Stuttgart-Bad Cannstatt (pol) Ein bislang unbekannter Taxifahrer hat am Samstag eine 24 Jahre alte Frau auf dem Nachhauseweg sexuell belästigt, sagt die Bundespolizei.

Die Frau stieg gegen 4 Uhr in ein Taxi an der Hauptstätter Straße um sich nach Hause in die Martin-Luther-Straße fahren zu lassen. Da sie nur noch wenig Bargeld hatte, wies sie der Taxifahrer vor Fahrtantritt darauf hin, dass dieser höchstwahrscheinlich nicht für die gesamte Fahrstrecke ausreiche. Während der Fahrt deutete der Fahrer offenbar mehrmals an, auch sexuelle Leistungen gegen Bargeld zu akzeptieren. Die 24-Jährige lehnte die Angebote vehement ab. Gegen 4.15 Uhr hielt der Taxifahrer am Fahrbahnrand in der Martin-Luther-Straße. Als er ausstieg und der Frau die Tür öffnete, berührte er ihren Busen.

Die 24-Jährige beschrieb den Täter als etwa 30 bis 50 Jahre alten Mann, mit untersetzter Figur und kurzen, dunkeln Haaren. Bei dem Taxi soll es sich um einen Kombi der Marke Mercedes-Benz gehandelt haben, in der typischen beigen Lackierung und einem nicht nähere bekannten Werbeaufkleber. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.