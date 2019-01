Anzeige

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)Ein 22 Jahre alter Fußgänger ist am Montag an der Waiblinger Straße von einer Stadtbahn der Linie U13 erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräft kümmerten sich vor Ort um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige lief gegen 14 Uhr die Kreuznacher Straße in Richtung Kurpark hinab, als er an der Kreuzung zur Waiblinger Straße die Gleise unerlaubt überquerte. Dabei übersah er offenbar die Stadtbahn in Richtung Hedelfingen.

Obwohl der 53 Jahre alte Fahrer bremste, erfasste die Stadtbahn den Mann und verletzte ihn lebensgefährlich. Während der Unfallaufnahme war die Waiblinger Straße ab Daimlerstraße in Richtung Fellbach bis circa 15.10 Uhr komplett gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden.