HedelfingenEnde nächster Woche können Autofahrer auf der B 10 zwischen Neckarpark und Hafen-Süd wieder durchgängig mit Tempo 80 unterwegs sein. Auf Höhe der Anschlussstelle Hedelfingen gilt derzeit aufgrund der Erneuerung der Leitplanken eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Stundenkilometern.

Eigentlich sollten diese Arbeiten Ende Februar abgeschlossen sein, allerdings kam es zu Verzögerungen: Im Bereich der Anschlussstelle Hedelfingen sei beim Rammen der Schutzplanken eine Bachverdohlung beschädigt worden, sagt Saskia Becker vom Regierungspräsidium Stuttgart. Die Bachverdohlung, ein betonierter Tunnel unterhalb der Bundesstraße, wird deshalb derzeit saniert. Wenn der Beton im Laufe der nächsten Woche getrocknet ist und die Leitplanken vollständig angebracht sind, wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Autos an dieser Stelle wieder auf 80 Stundenkilometer angehoben.

Im Zuge der Erneuerung der Fahrbahndecke mit Flüsterasphalt wurden neue Leitplanken aus Stahl sowie Betonschutzwände auf dem Mittelstreifen zwischen der Anschlussstelle Neckarpark und Hafen-Süd installiert. So soll insbesondere verhindert werden, dass Lastwagen auf die Gegenfahrbahn geraten können.

Dieses Vorhaben sollte eigentlich Ende November abgeschlossen sein, verzögerte sich aber bis in den März. Die Ursachen: Unterhalb der Bundesstraße 10 befinden sich zahlreiche Gas-, Strom- und Internetleitungen zum Industriegebiet am Hafen. Wo Leitungen oder Kanäle die Straße queren, mussten die Schutzplanken auf Betonfundamente gebaut werden. „Dadurch konnte nicht ganz so schnell gearbeitet werden, wie ursprünglich vorgesehen“, sagt Becker. Außerdem waren im Herbst vergangenen Jahres Spezialteile, die zum Anschluss der Stahlschutzplanken an die Betonschutzwände im Mittelstreifen benötigt wurden, nicht lieferbar. Auch Schneefall und frostige Temperaturen zwischen Dezember und Januar sorgten für Verzögerungen.

Für die Erneuerung der Fahrbahndecke mussten auch die stationären Blitzer an der B 10 in Wangen und Hedelfingen abgebaut werden. Nach Abschluss der Arbeiten sollen hier Laserblitzer installiert werden, wie sie beispielsweise auf der Theodor-Heuss-Straße zu finden sind. Die Kosten für die beiden Geräte betragen insgesamt circa 200 000 Euro. „Laut derzeitiger Planung werden die Laserblitzer voraussichtlich nach den Sommerferien installiert“, sagt Joachim Elser, Leiter der städtischen Verkehrsüberwachung. Das Geld für die beiden Geräte müsse zuvor erst noch genehmigt werden. Doch wer denkt, bis zu den Sommerferien auf der B 10 ungestraft rasen zu können, irrt. „Im Rahmen der Routinekontrollen blitzen Polizeibeamte mit mobilen Geräten auch auf der Bundesstraße zwischen Wangen und Hedelfingen“, sagt Polizeisprecher Jens Lauer.jo