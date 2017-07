Stuttgart (dpa/lsw) - Axel Preuß, bislang Schauspieldirektor am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, wird neuer Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart. Die Findungskommission hatte seit April einen Nachfolger für Manfred Langer gesucht, der im Sommer 2018 als Intendant nach Trier wechselt. Zu den Schauspielbühnen gehören die beiden großen Spielstätten „Altes Schauspielhaus“ und „Komödie im Marquardt“.

„Seine Qualifikationen haben uns absolut überzeugt“, sagte Andreas Hausmann, der Vorsitzende des Trägervereins, über den 54 Jahre alten Preuß. „Er verfügt über die nötige Theatererfahrung, die Kreativität und das Knowhow, um neue Akzente setzen zu können und die erfolgreiche Theaterarbeit an den Schauspielbühnen in Stuttgart engagiert fortzuführen.“

Preuß, geboren in Hamburg, war in Baden-Württemberg in leitenden Funktionen auch schon am Landestheater Tübingen und beim Heidelberger Stückemarkt tätig. Bis 2016 war er Chefdramaturg und Stellvertretender Generalintendant in künstlerischen Fragen am Staatstheater Braunschweig, wo er die „Themenwoche Interkultur“ initiierte. Schauspieldirektor in Karlsruhe ist er seit einem Jahr.

Anzeige