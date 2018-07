Stuttgart - Am 7. September wurde am Bahnhof Zazenhausen ein Fahrkartenautomat in die Luft gesprengt (wir berichteten). Am Wochenende haben Polizeibeamte in Frankfurt einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, die Tat begangen zu haben. Der ehemalige Fremdenlegionär soll im gesamten Bundesgebiet für zahlreiche ähnliche Delikte verantwortlich sein.

In der Landeshauptstadt haben Diebesbanden mit der gleichen Vorgehensweise bereits mehrere Geldautomaten gesprengt. Dass auch Fahrkartenautomaten zur Explosion gebracht werden, war der Polizei in Stuttgart bis