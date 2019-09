Stuttgart (red)Erstmals findet in der Landeshauptstadt Stuttgart am 22. September ein autofreier Sonntag statt. An diesem Tag kann der öffentliche Nahverkehr in ganz Stuttgart kostenfrei genutzt werden. Man braucht an diesem Tag für Fahrten mit der S-Bahn, der Regionalbahn, der Stadtbahn, der Zacke, der Standseilbahn und den Bussen innerhalb von Stuttgart kein Ticket. Wer von außen nach Stuttgart kommt, spart eine Zone.

Es gelten folgende Konditionen:

ÖPNV-Freifahrt in der gesamten Zone 1 (ganz Stuttgart sowie Fellbach und Korntal)

Innerhalb von Stuttgart wird kein Ticket benötigt

Diese betrifft sämtliche VVS-Verkehrsmittel (S-Bahn, Regionalbahn, Stadtbahn, Standseilbahn, Busse)

Für Fahrten nach/von/über Stuttgart (Zone 1) können Fahrgäste Tickets für eine Zone weniger als üblich lösen/entwerten

Diese Tickets (für eine Zone weniger als üblich) müssen von den Fahrgästen am Automat oder über das Handy über die Zonendirektwahl selbst gelöst werden. Eine Anpassung der Vertriebssysteme für diesen einen Tag kann nicht erfolgen.

Beispiel: Fahrt von Ludwigsburg nach Stuttgart

Einzel- oder TagesTicket: regulär 2 Zonen, am 22. September nur 1 Zone (bitte über Zonendirektwahl am Automaten oder über Ticketkauf beim Handy kaufen, nicht über Verbindungsauskunft!).

Falls MonatsTicket für Zone 2 vorhanden, wird für die Fahrt nach Stuttgart wird am 22. September kein weiteres Ticket mehr benötigt

Alle Informationen zum autofreien Sonntag.