StuttgartDer Stuttgarter Stadtbezirk Vaihingen könnte bald zum wichtigsten Experimentierfeld für eine Mobilität ohne Autos in der Landeshauptstadt werden. Nach Informationen unserer Zeitung plant nicht nur der Projektentwickler des Eiermann-Areals nahe der Autobahn ein neues Viertel, in dem Autos keine Rolle mehr spielen. Auch die Universität Stuttgart denkt darüber nach, ihren Campus in Vaihingen komplett CO2 -frei zu machen. „Wenn das kommt, wird das etwas ganz Großes“, sagte Uni-Rektor Wolfram Ressel am Rande der Immobilienmesse Expo Real in München.

Ressel hat demnach bereits ausgefeilte Pläne, die er in der kommenden Woche der