Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist bei dem Zusammenstoß mit einem Auto im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt schwer verletzt worden. Seine zehn Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt. Ein 61 Jahre alter Autofahrer hatte das Motorrad am Freitagabend übersehen, als er von einem Grundstück auf die Straße einbiegen wollte, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Grund dafür waren wohl falsch geparkte Autos am Straßenrand. Der Autofahrer blieb unverletzt.