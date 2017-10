Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart-Bad Cannstatt ist ein Autofahrer mit einer Stadtbahn kollidiert. Der 25-Jährige war am frühen Samstagabend mit seinem Auto auf der Waiblinger Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung wollte er demnach verbotenerweise nach links abbiegen und übersah dabei eine Stadtbahn der Linie U13, die in die gleiche Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 70 000 Euro. Der Stadtbahnverkehr der Linie war in beiden Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.