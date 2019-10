Stuttgart (red)Auf der B 10 ereignete sich in Fahrtrichtung Stuttgart am Montagvormittag vor dem Leuzetunnel ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein Auto mit einem Lkw. Das Auto fuhr daraufhin in die linke Leitplanke und überschlug sich. Es blieb auf dem mittleren Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Mehrere Personen wurden verletzt. Die B 10 wurde zur Unfallaufnahme mehrmals kurz komplett gesperrt, die linke Fahrspur immer wieder kurz frei gegeben. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.