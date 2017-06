Bad Cannstatt (pol) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Stadtbahn entstand am Samstagmorgen gegen in der König-Karl-Straße ein Schaden von rund 16 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein von der Taubenheimstraße abbiegender 53-jähriger Mercedes-Fahrer übersah die in Richtung Kursaal fahrende Stadtbahn der Linie U2 und stieß mit dieser zusammen.

