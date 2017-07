Stuttgart-Weilimdorf (pol) - Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und Schaden in Höhe von circa 22 000 Euro sind laut Polizei die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag in der Engelbergstraße ereignet hat. Die 64-jährige Fahrerin eines VW Polo versuchte gegen 10.45 Uhr, aus Richtung Gerlingen kommend, auf der Engelbergstraße verbotswidrig nach rechts in die Salamanderstraße abzubiegen und übersah dabei offenbar die neben ihr fahrende Stadtbahn der Linie U6. Die Fahrerin des Polo und ihre 67-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall. Rettungskräfte waren vor Ort kümmerten sich um die beiden und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Darüber hinaus verletzte sich ein 13-Jähriger leicht, der in der Stadtbahn bei dem Aufprall stürzte. Die 57 Jahre alte Straßenbahnfahrerin kam mit dem Schrecken davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit den Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 in Verbindung zu setzen.

Anzeige