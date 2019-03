Stuttgart (dpa/lsw) Ein 21 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall in Stuttgart schwer verletzt worden. Der Mann sei vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Zudem besitze er keinen Führerschein. Demnach verlor er am frühen Samstagmorgen in der Pischekstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mit dem Wagen mehrfach. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt. Der Sachschaden soll sich auf etwa 5000 Euro belaufen.

In der Nacht zum Donnerstag waren in Stuttgart zwei Menschen gestorben, nachdem ein 20-Jähriger in ihr Auto gefahren war - auch in diesem Fall war der junge Fahrer einer ersten Gutachtereinschätzung zufolge deutlich zu schnell gefahren.