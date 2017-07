Stuttgart (dpa/lsw) - Ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel eines Kleintransporterfahrers hat am Montag auf der A8 Stuttgart-München bei Stuttgart zu einem Verkehrsunfall geführt. Dabei brannte ein Auto völlig aus, die 54-jährige Fahrerin kam aber nach Auskunft der Polizei mit leichten Verletzungen davon. Sie war auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung München unterwegs, als der rechts fahrende Transporter nach links wechseln wollte. Die 54-Jährige wich nach links aus, geriet dabei ins Schleudern und prallte gegen die Betonleitwand. Ihr Wagen geriet auf die rechte Seite, rutschte rund 50 Meter weiter und fing Feuer.

Ersthelfer bargen die Frau aus ihrem Wagen und brachten sie ins Krankenhaus. Der Fahrer des weißen Kleintransporters setzte unterdessen seine Fahrt in Richtung München fort.

