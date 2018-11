Stuttgart (dpa/lsw)Eine auf ein Jahr befristete Ausnahmegenehmigung vom Diesel-Fahrverbot in Stuttgart soll Antragssteller nichts kosten. Nach Angaben der Stadt beschloss der Gemeinderat das am Donnerstag mehrheitlich. Am Vortag hatte demnach bereits der Verwaltungsausschuss zugestimmt. Ab dem 1. Januar 2019 wird Stuttgart zur Luftreinhaltung mit Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge der Euronorm 4 und schlechter belegt. Eine Ausweitung der Verbote auch auf Euro-5-Fahrzeuge wurde zuletzt von der Entwicklung bei den Schadstoffwerten abhängig gemacht.

Der Luftreinhalteplan des Landes soll demnach noch in diesem Jahr verabschiedet werden und wird