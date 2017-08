Stuttgart (dpa/lsw) - Das letzte Flusspferd in der Stuttgarter Wilhelma zieht nach Tschechien, um dort eine neue Familie zu gründen. „Mike ist allein übrig geblieben“, sagte Direktor Thomas Kölpin am Montag. „Wir wollen, dass er wieder mit einem Weibchen zusammenkommt.“ Seine Gefährtin Rosi war im vergangenen Jahr mit 49 Jahren gestorben. Zuvor hatten tschechische Medien berichtet.

Ob Mike seine Herzensdame findet, ist aber fraglich: In den Zoo Dvur Králové war erst jüngst das Flusspferd Karl-Wilhelm aus dem Karlsruher Zoo gezogen - und von einem Weibchen totgebissen worden. „Mike wird dieses Schicksal nicht blühen“, sagte Kölpin. Er sei „ein erfahrenes Tier“ und noch dazu „sehr freundlich“. Bisher habe der 32-jährige Bulle erst einen lebendigen Nachkommen. Flusspferde können nach Zoo-Angaben bis zu 60 Jahre alt werden.

Wann genau Mike nach Tschechien reist, war zunächst offen. Im Oktober dürfte es Kölpin zufolge soweit sein. In der Wilhelma wird es dann keine Flusspferde mehr geben. In deren Gehege zieht demnach in Tapir, der aus dem Leipziger Zoo kommt.

