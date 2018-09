Stuttgart (jo) - Die rund 450 veralteten Automaten der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) werden erneuert. Die Maßnahme wird trotz steigender Verkäufe von Online-Tickets durchgeführt. Das Ausschreibungsverfahren soll Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Täglich nutzen Hunderttausende Menschen in Stuttgart den öffentlichen Nahverkehr. Im vergangenen Jahr wurden etwa 178 Millionen Fahrten in Verkehrsmitteln der SSB registriert. Die dafür benötigten Fahrscheine werden unter anderem an den rund 450 Fahrkartenautomaten des kommunalen Verkehrsunternehmens ausgedruckt. Die orangenen Kästen sind seit 1995 im Einsatz und sollen in den