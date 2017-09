Von Janey Olbort und Sebastian Steegmüller

Anzeige

Knapp 2000 Kilometer Anreise haben Kjell Henriksen und sein Freunde auf sich genommen, um aus Valdres, einem kleinen Ort im zentralen Norwegen, in die Landeshauptstadt zu gelangen. Sonderlich strapaziös war die Reise nicht. „Wir sind von Oslo aus den Großteil geflogen.“ Die Skandinavier stammen aus einer kleineren Ortschaft, lang gebraucht, um sich in Stuttgart wohlzufühlen, haben sie nicht gebraucht. „Die Leute sind alle super freundlich und es gibt sehr viel zu sehen.“ Unter anderem habe man schon das Mercedes-Benz-Museum und das Weindorf besucht. „Und natürlich das eine oder andere Bier in der Sonne genossen. Hier kostet es schließlich nur die Hälfte.“

Bernd Wellhörner ist eigentlich aus Herfurt bei Bielefeld nach Stuttgart gereist, um Jogis Jungs die Daumen zu drücken. Beim Stadtrundgang mit seinem Sohn wurde er jedoch mehrfach von Gäste-Fans angesprochen. Der einfache Grund: Sein Polohemd mit rot-blauer Fahne und einem „Norway“-Schriftzug. „Ich habe mir nichts dabei gedacht, als ich es morgens angezogen habe. Wirklich lustig war ein Fischer aus Bergen, der mich ganz erfreut auf Norwegisch angesprochen hat.“ Auf dem Weg zur Mercedes-Benz-Arena kam es nicht mehr zu diesem Missverständnis. Am Nachmittag legte Wellhörner seine „Tarnung“ ab und zog sich selbstverständlich sein Deutschland-Trikot an.

Bevor sich auch Sophie Härle aus Winnenden und Marcel Kurz aus Bad Cannstatt gemeinsam zum Stadion aufgemacht haben, ließen sie es sich nicht nehmen, am Le Méridien, dem Mannschaftshotel der Nationalmannschaft, vorbeizuschauen. Ihr Ziel: Ihre Lieblinge aus nächster Treffen und das eine oder andere Selfie und Autogramm ergattern. Zweimal hatten die beiden Fans der Nationalelf schon Glück: Torhüter Kevin Trapp, der bei Paris Saint-Germain gemeinsam mit Neymar die Fußballschuhe schnürt, und Bayer-Schlussmann Bernd Leno ließen sich mit ihnen ablichten. Jetzt noch ein Foto mit Thomas Müller, Mario Gomez oder Sami Khedira, dann wäre für Kurz der Nachmittag perfekt. „Joshua Kimmich könnte sich auch gerne noch vor dem Hoteleingang blicken lassen“, hoffte Härle.

Während die beiden am Abend im Stadion gemeinsam Daumen drücken, kommen sie normalerweise aus unterschiedlichen Lagern: „Ich bin Kickers-Fan“, erzählt Sophie Härle. Marcel Kurz dagegen verpasst kein Spiel des VfB Stuttgart.

Anzeige

Von etwas weiter weg kommt Matthias Neubauer. Der 30-Jährige hat sich von Vahingen Enz auf den Weg gemacht, um das Länderspiel gegen Norwegen zu sehen, Vorher wartet er noch vor dem Mannschaftshotel, um ein Bild oder Autogramm mit dem ein oder anderen Spieler ergattern zu können. „Toni Kross wäre genial“, sagt Neubauer, der sich fast jedes Länderspiel vor Ort im Stadion ansieht. „Beim 2:1-Sieg gegen Prag war ich natürlich live dabei.“