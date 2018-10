StuttgartFür Hans-Peter Schühlen ist es ein echter Glückstag. Denn seine erste Anekdote, die er den 27 Zuhörern seiner Krimitour unter dem Titel „Mord(s)-Geschichten aus Stuttgart“ am Samstag erzählt, ist noch keine 24 Stunden alt. Am Tag zuvor hatte der pensionierte Kriminalkommissar eine Gruppe Kollegen des Rauschgiftdezernats mit auf seine Tour zu Tatorten in der Stuttgarter Innenstadt genommen. Vor dem Königsbau lief ihnen gleich ein Ladendieb in die Arme.

Die anderen Fälle, die Schühlen an diesem Tag schildert, sind dramatischer. 30 Jahre lang war er für Mord- und Brandermittlungen in Stuttgart zuständig. Seine zweistündige Tour beginnt er in