StuttgartNach der Verhaftung des Mordverdächtigen Issa M. hat die Stuttgarter Kripo am Freitag die Suche nach seinen Motiven mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt. Bei der tödlichen Schwert-Attacke auf einen 36-Jährigen am Mittwoch im Fasanenhof sei es wohl um einen „rein persönlichen“ Streit gegangen, so die Erkenntnisse der Ermittlungsgruppe Fasan. „Es gibt keine Anhaltspunkte für einen islamistischen, religiösen oder politischen Hintergrund“, stellt Staatsanwaltssprecher Heiner Römhild fest.

Doch ob das Weltbild des Mannes überhaupt keine Rolle spielte, daran gibt es in Ermittlerkreisen durchaus Zweifel. Issa M., der sich als 28-jähriger