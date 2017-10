Anzeige

Stuttgart - Um Tauben von Gebäuden fernzuhalten, werden in der Innenstadt verschiedene Maßnahmen ergriffen. An Torbögen werden kleine Metallspikes angebracht, auf Fenstersimsen Drahtseile gespannt oder an Hauseingängen Vogelattrappen aufgestellt. Selbst mit Falken werden sie vergrämt. Eine Firma greift in der Klett-Passage nun sogar zu einer klebrigen Paste - verbotenerweise.

Vollkommen aufgelöst hat eine Passantin vor wenigen Tagen in den Morgenstunden die Polizei gerufen und den Beamten mitgeteilt, dass im Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere Tauben auf Schaltkästen und