Anzeige

Stuttgart - Das Stuttgarter Opernhaus muss dringend saniert werden und deshalb für Jahre geschlossen werden. Wie berichtet wird im Stuttgarter Rathaus das ehemalige Paketpostamt in der Ehmannstraße als Interimsspielstätte favorisiert. Gestern hat sich auch die Kunstministerin Theresia Bauer, die zugleich die Verwaltungsratsvorsitzende der Staatstheater ist, für einen Umzug in das Gebäude am Rand des Rosensteinparks im Stuttgarter Norden ausgesprochen.

„Das Land und die Intendanz der Württembergischen Staatstheater sind einhellig davon überzeugt, dass dieser Standort die