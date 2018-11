Stuttgart (dpa) - Armin Veh ist als Cheftrainer des VfB Stuttgart zurückgetreten. Das teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am heutigen Montag mit. „Armin Veh hat uns am gestrigen Abend in einem persönlichen Gespräch über seine Entscheidung informiert. Er ist der Überzeugung, dass ein Wechsel auf der Trainerposition notwendig ist, um in die Erfolgsspur zurückzufinden“, sagte Präsident Bernd Wahler einen Tag nach dem 0:1 im Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Ein Nachfolger von Veh stand zunächst nicht fest. Für 13.00 Uhr kündigte der Verein eine Pressekonferenz an. Veh, mit dem der VfB 2007 die bislang letzte deutsche Meisterschaft gefeiert