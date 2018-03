Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist an einer Tunnelbaustelle des Bahnprojekts Stuttgart 21 von feuchtem Beton verschüttet und dabei schwer verletzt worden. Der 42 Jahre alte Mann sei am Freitag im Tunnel Ober-/Untertürkheim damit beschäftigt gewesen, Spritzbeton an der Tunneldecke anzubringen, teilte die Polizei am Samstag mit. Aus bislang ungeklärter Ursache habe sich der Spritzbeton von der Decke gelöst. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um den Verletzten. Nachdem die Feuerwehr ihn retten konnte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht der Mitteilung zufolge nicht.

Anzeige /* */ var w =