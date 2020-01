StuttgartLandtagspräsidentin Muhterem Aras wird bei der OB-Wahl im kommenden November nicht für die Grünen ins Rennen gehen. In einer persönlichen Erklärung ließ Aras am Dienstag wissen, sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: „Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich in meinem Amt als Landtagspräsidentin dem Parlament und dem Land gerade in diesen Zeiten am besten dienen kann.“ Ihre wichtigsten Anliegen wie Transparenz parlamentarischer Entscheidungen, Demokratiebildung, Verteidigung einer offenen und vielfältigen Gesellschaft sowie Erinnerungskultur könne sie in diesem Amt in idealer Weise umsetzen. „Ich bleibe