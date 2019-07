StuttgartSie fahren wieder. Und sie filmen. Autos mit Kameras und Sensoren auf dem Dach. Doch diesmal steckt nicht Google dahinter, sondern ein anderer US-Konzern: Der iPhone-Macher Apple schickt seit Montag seine filmenden Fahrzeuge durch die Bundesrepublik, um Bildmaterial zu sammeln. Sehen wird man sie voraussichtlich bis Ende September nicht nur in Stuttgart, München und Frankfurt, sondern beispielsweise auch in Mannheim und Heilbronn sowie in diversen Landkreisen. Rund 80 Fahrzeuge sollen unterwegs sein. Die Aufnahmen der Straßen und Häuser dienen laut Apple der Verbesserung und der Versorgung eigener Kartendienste mit präziseren Informationen.