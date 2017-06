Stuttgart (dpa) - Wegen eines möglichen Anschlags ist eine Maschine am Stuttgarter Flughafen am Sonntag geräumt worden. Die vermeintliche Drohung stellte sich aber als Fehlalarm heraus, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Hintergrund ein Streit zwischen Passagieren: Wohl um ihm eins auszuwischen, bezichtigte einer der Reisenden einen anderen Fluggast, einen Anschlag zu planen. 180 Menschen mussten die Maschine mit dem Reiseziel Warna in Bulgarien verlassen. Maschine und Gepäck wurden durchsucht - ohne Ergebnis. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Anzeige