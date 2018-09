Anonyme Geburt ist Tabuthema für Kliniken

Krankenhäuser dürfen Frauen nur als Notfälle aufnehmen - Sieben Fälle bekannt

Stuttgart (fb) - Seit 2002 gibt es im Weraheim eine Babyklappe. 16 Neugeborene sind dort in den letzten Jahren abgegeben worden. Für Schwangere in Notsituationen gibt es auch die Möglichkeit, anonym in einem Krankenhaus zu entbinden - damit bewegt man sich jedoch in einer rechtlichen Grauzone.