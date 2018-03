(jps) - Mit dem Welcome Center haben die Stadt und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart eine gemeinsame Anlaufstelle für ausländische Neubürger und Fachkräfte geschaffen, in der diese Rat und Hilfe beim Einleben und Arbeiten in der neuen Heimat erhalten. Gestern wurde die Einrichtung im Alten Waisenhaus am Charlottenplatz feierlich eröffnet.

Ein einladendes Raumkonzept, viele bunte Quadrate an der Decke und freundliche Mitarbeiter, die für jedes Anliegen ein offenes Ohr haben: Das Willkommenszentrum der Stadt richtet sich an alle ausländischen Neubürger in Stuttgart und bietet grundlegende Auskünfte, beispielsweise zu