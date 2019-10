StuttgartSeptember 2014, der sogenannte Islamische Staat (IS) begeht in Syrien eine Untat nach der anderen. In der ostsyrischen Stadt Deirezzor steht ein 25 Jahre alter Mann vor einem Erschießungskommando der IS-Terroristen. Er ist an einen Pfahl gebunden. Die selbst ernannten Gotteskrieger feuern, der 25-Jährige sinkt in sich zusammen. Einer der Schützen soll der Mann sein, der seit Donnerstag vor dem 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart steht.

Die zwei Vertreter des Generalbundesanwalts werfen dem 31-jährigen Syrer vor, als Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigung Islamischer Staat Kriegsverbrechen sowie gefährliche