Angeklagter dachte nach Unfall an Suizid

Raser-Prozess: Autovermieter gibt Verleih auf

Am zweiten Tag des Stuttgarter Raser-Prozesses wird erörtert, wie sich der 20-jährige Jaguar-Fahrer nach dem tödlichen Unfall an der Rosensteinstraße verhielt. Weil er als suizidgefährdet galt, wurde er in eine Klinik gebracht.