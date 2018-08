Anzeige

Stuttgart Die Stadt hat am Neckartor einen neuen Blitzer aufgebaut. Er steht stadteinwärts in der Kurve kurz nach der Kreuzung Heilmannstraße. Dort gilt ab Freitag, 31. August, ein Tempolimit von 40 Stundenkilometern. Der Blitzer soll helfen, dass die Geschwindigkeit eingehalten wird. Scharf gestellt ist er allerdings noch nicht, das soll nach Angaben der Stadt erst am Dienstag, 4. September, passieren. Das Gerät steht nach Angaben der Stadt schon jetzt dort, damit sich die Autofahrer darauf einstellen können.

Das neue Tempolimit erstreckt sich von der Kreuzung Heilmannstraße bis hinüber zur Kreuzung Neckarstraße und Willy-Brandt-Straße. Es soll nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde verhindern, dass Autofahrer vor der Kurve zunächst stark beschleunigen und anschließend wieder abbremsen. Die Stadt hofft, auf diese Weise den Schadstoffausstoß am Neckartor weiter reduzieren zu können.

Das neue Tempolimit gilt allerdings zunächst nur bis zum Jahresende. Die Stadt will bis zu diesem Zeitpunkt untersuchen, ob die Maßnahme wirklich einen merklichen Rückgang des Schadstoffausstoßes bewirkt hat. Sollte dies der Fall sein, könnte am Neckartor auch weiterhin Tempo 40 gelten.(yuh)