StuttgartDie Vorboten tuckerten am Montag in die Stadt. Eine Armada von Schleppern machte sich von Bad Cannstatt auf Richtung Schlossplatz. Vom Wasen fuhren die Schausteller ihre alten Zugmaschinen zum Historischen Volksfest. Dort sollen sie eine Woche lang stehen. „Das sind unsere Heiligtümer“, sagt Schausteller-Vertreter Mark Roschmann. Teuer waren sie, gut gehütet, immer gepflegt. Ohne sie konnte das fahrende Volk nicht reisen, kein Geld verdienen. Vom Volksfest zu Volksfest fuhren sie auch am Montagabend. Eine besondere Tour, die nur zum 200. Geburtstag so möglich ist. Erstmals gibt es den Rummel im Doppelpack. Das Historische Volksfest auf dem