Stuttgart Plötzlich stehen sie vor dem Haus – im Stuttgarter Westen, in Degerloch, in Hoffeld und anderen Teilen der Stadt. Knallrote Mülltonnen, in Form und Größe identisch mit den üblichen Hausmülltonnen. Auf einem Aufkleber sind das Landeswappen und das Logo des städtischen Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) zu sehen – verbunden mit dem Hinweis, es handle sich um eine Altkleidersammlung. Eine offizielle neue Mülltonne für Altkleider? Davon hat noch keiner der betroffenen Anwohner etwas gehört. Und nach Rücksprache mit der Stadt zeigt sich auch schnell: Es gibt sie nicht. Die Tonnen sind von einem Betrüger