StuttgartAls ein prächtiges Schauspiel schwäbisch-alemannischer Fasnetstradition und ein Fest für tausende von Zuschauern hat sich der große Umzug durch die Gassen der Altstadt gezeigt. Der Höhepunkt des Narrentreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte hatte am Vorabend ordentlich Anlauf genommen, als an Brunnenplätzen und am Holzmarkt Zünfte ihr Brauchtum vorführten, dicht umringt vom bestens aufgelegten Narrenvolk. Höhepunkt war die „Hexenverbrennung“ auf einem Ponton auf dem Neckar, mit der die Offenburger Hexenzunft sonst am Fasnetsdienstag die Fasnet verbrennt.

