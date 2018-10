StuttgartSara Hamad ist nicht ihr richtiger Name. Die 42-jährige Palästinenserin möchte nicht, dass jeder weiß, wie knapp sie kalkulieren muss, wie angeschlagen ihre fünf Kinder sind. Schon gar nicht möchte sie als Schmarotzerin gelten: „Ich bin nicht hergekommen, um Sozialhilfe zu beziehen“, sagt die Frau. Früher, in Palästina, hatte sie als Sekretärin gearbeitet und Radios und Fernseher repariert. Das war vor 2001. Zunächst bis 2007 und dann wieder seit 2011 lebt sie in Stuttgart, wo sie sich auch in der Flüchtlingsarbeit engagierte. „Ich wollte in Palästina Sozialarbeit studieren“, erzählt sie. Doch dann brach sie das Studium ab, folgte ihrem Mann