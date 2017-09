Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Autofahrer in Baden-Württemberg müssen sich zum Wochenende auf viele Staus einstellen. Laut ADAC-Prognose wird es besonders am Freitag und am Dienstag auf den Straßen zu Behinderungen kommen, da viele Arbeitnehmer das Wochenende bis zum Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) verlängern. Als stauanfällig gelten unter anderem die A6 zwischen Kaiserslautern und Nürnberg und die A8 zwischen Karlsruhe und München. Dort behindern viele Baustellen die Autofahrer zusätzlich.

Im Jahr 2016 war der 3. Oktober laut ADAC der staureichste Tag des Jahres. „Wer kann, sollte sein Auto am Freitag stehen lassen“, so ein Sprecher des Automobil-Clubs. Dass in insgesamt sieben Bundesländern - darunter Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen - die Herbstferien beginnen, spannt die Lage auf den Autobahnen des Landes zusätzlich an, da viele Reisende aus dem Norden die Wandergebiete in den Alpen oder noch südlichere Ziele ansteuern.