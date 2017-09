Anzeige

Waiblingen - Stihl - das ist ein Name, der untrennbar mit einem Produkt verbunden ist: der Motorsäge. Wer Stihl hört, der hat unweigerlich das Geräusch knatternd-röhrender Motoren im Ohr und den Geruch von Benzin in der Nase. Da ist es umso verwunderlicher, dass einer, dessen Geschäft jene Krachmacher sind, selbst gar keinen besitzt: Bertram Kandziora, Vorstandsvorsitzender des Waiblinger Familienunternehmens. „Ich habe keinen Baum auf meinem Grundstück stehen und keinen Kamin, für den ich Holz machen muss. Das ist also ein rein praktischer Grund“, sagte der 61-jährige Stihl-Chef gestern