Stuttgart (red) - Württemberg hat eine neue Weinkönigin. Carolin Klöckner, die an der Uni Hohenheim Agrarwissenschaft studiert und sich dort unter anderem wissenschaftlich mit der Grünveredlung von Reben beschäftigt, setzte sich am Donnerstagabend bei einem Wettbewerb des regionalen Weinbauverbandes in Degerloch gegen vier Mitbewerberinnen durch. Die Lokalmatodorin Anja Off wurde außerdem Weinprinzessin.

Aus Sicht einer Jury konnte sie Fragen zum Anbau und zur Verarbeitung der Trauben am besten beantworten. Die 22-Jährige ist zudem bereits Weinkönigin in Vaihingen an der Enz, nun setzte sie sich als Repräsentantin des