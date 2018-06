Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Besucher der Wilhelma haben 140 Pakete für die Affen-Bescherung am ersten Weihnachtsfeiertag vorbereitet. Sie haben unter anderem Popcorn, Rosinen und Apfelringe in Holzwolle und Zeitungspapier versteckt und in Kartons verpackt, wie der Stuttgarter Zoo am Mittwoch mitteilte. So sei das Auspacken für die Affen unterhaltsamer. Am Montag (11.00 Uhr) bekommen Gorillas, Bonobos und Orang-Utans die Päckchen in den Gehegen unter Weihnachtsbäume gelegt. Die Wilhelma ist am ersten Weihnachtsfeiertag geöffnet, Besucher können zuschauen, wenn die Affen auspacken. Dafür müssen sie aber pünktlich sein, wie die Wilhelma mitteilte. Denn das Auspacken gehe schnell - vermutlich in einem Affentempo.