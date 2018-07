Stuttgart (red) - Viele Stuttgarter können sich vorstellen, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) häufiger zu nutzen und das Auto stehenzulassen. Zu diesem Ergebnis kommt eine erstmals vom ADAC durchgeführte Studie. Dafür müssten jedoch nach Ansicht der Verkehrsteilnehmer die ÖPNV-Leistungen deutlich verbessert werden. Befragt wurden Nicht- oder Gelegenheitsnutzer von Bus und Bahn in zehn deutschen Großstädten - neben Stuttgart waren dies auch Bewohner in Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig und München.

19 Prozent aller befragten Stuttgarter würden demnach ihr Fahrzeug bei