Stuttgart Die Einkaufstüten waren prall gefüllt. 4,2 Kilo Hundefutter für 37,93 Euro – ein Vorrat für Josie, eine fünfjährige Hündin aus Kaltental. Der Einkauf in einem Tiernahrungsgeschäft am Schillerplatz in Vaihingen war eigentlich ein normaler Vorgang für den 30-jährigen Hundebesitzer und seinen 72-jährigen Vater. Sie hatten ihr Auto auf dem Parkplatz auf der Rückseite des Gebäudes geparkt. „Reserviert für unsere Tierfreunde“, heißt es dort auf Schildern an elf Stellplätzen. Doch an jenem Freitag kam alles anders. Das Auto war weg. Abgeschleppt. Josies Hundefutter kostete die Männer plötzlich 310 Euro.

250 Euro Abschleppgebühr und 22 Euro